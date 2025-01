“L’esempio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, incontro a Vasto con il direttore Luigi Sammarone

“È un onore e un privilegio avere come ospite della Sezione CAI di Vasto il Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise colonnello Luigi Sammarone”.

Originario di Capracotta e ufficiale superiore dei Carabinieri forestali il Dr. Sammarone ha assunto la prima direzione dell’Ente nel 2019, direzione che è stata riconfermata nell’ottobre 2024 per un ulteriore quinquennio.

Oggetto dell’incontro: la conservazione, valorizzazione e razionale gestione delle risorse naturali quale premessa fondamentale per la sopravvivenza dell’uomo nelle aree interne.

La salvaguardia delle aree protette, della fauna e della flora che le caratterizzano, richiede senza dubbio grande competenza nel coordinare iniziative volte alla loro salvaguardia e, al tempo stesso nel promuovere una sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi cruciali della biodiversità e del cambiamento climatico.

È necessario dunque trovare un equilibrio all’interno di quella tensione costante tra chi vuole preservare la natura e chi, magari al di la di ogni intenzione, distrugge.

Su tali complesse tematiche il dott. Luigi Sammarone coinvolgerà in un dialogo i presenti e, alla luce e in virtù dell’esperienza maturata alla direzione del Parco, delineerà le azioni fin qui attuate e quelle in cantiere finalizzate alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali in esso presenti, azioni essenziali per la sopravvivenza dell’uomo nelle aree interne.

L’appuntamento è per sabato 1 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Club Alpino Italiano in via delle Cisterne, 4 a Vasto.