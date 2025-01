Lutto cittadino a Pollutri per la scomparsa di Don Giuliano Manzi

"Vista la scomparsa del Parroco emerito Don Giuliano Manzi, guida pastorale per mezzo secolo della Comunità cattolica di Pollutri,

si proclama

il lutto cittadino per giovedì 30 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, giorno in cui saranno celebrate le esequie, per esprimere il cordoglio di tutta la comunità locale e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la grave perdita

si invitano

i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre".

La comunicazione è del sindaco di Pollutri, Luigi Gizzarelli.

I funerali di Don Giuliano Manzi, presieduti dall'Arcivescovo Bruno Forte, saranno celebrati giovedì 30 gennaio, alle ore 10,30, nella Chiesa del SS. Salvatore di Pollutri.