“Salute in montagna", prevenzione, cura e alimentazione per chi frequenta l’ambiente montano

Molte sono le motivazioni che spingono a frequentare la montagna, ognuno di noi ne possiede almeno una. Si va in montagna per divertimento, per allenamento, per valutare le proprie capacità fisiche, per provare quelle intense emozioni che la bellezza dei luoghi suscita.

La montagna è sicuramente una grande palestra per il corpo ma ancor più un indubbio rifugio per lo spirito e una grande e saggia maestra di vita.

Qualunque sia però la motivazione che spinge ognuno di noi a frequentare la montagna, essere a conoscenza di alcune informazioni e accorgimenti di base ci permette di viverla in modo più intenso e consapevole.

Ed è proprio per vivere la montagna in modo più intenso e consapevole che il CAI sezione di Vasto organizza l’incontro “Salute in montagna”.

La preparazione fisica, i benefici, gli effetti terapeutici, il tipo di alimentazione costituiranno gli argomenti principali di questo incontro.

Relatore il Dott. Ludovico Iannozzi, medico di medicina generale e presidente della Commissione regionale medica CAI Abruzzo.

L’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze del Club Alpino Italiano in via delle Cisterne, 4 Vasto.