BIT 2025, presentato lo spazio espositivo dell'Abruzzo

Da domenica 9 a martedì 11 febbraio nuovo appuntamento con l’edizione 2025 della Bit - Borsa Italiana del Turismo: la più importante manifestazione fieristica italiana dedicata al settore, in programma a Milano-Rho, è stata presentata stamane in Regione. Anche quest’anno, infatti, il brand Abruzzo sarà promosso all’evento grazie alla collaborazione tra il Dipartimento regionale competente in materia di turismo e le Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia che lavorano da anni in sinergia per la realizzazione di iniziative promozionali congiunte, in un’ottica di promozione coordinata e integrata del territorio abruzzese. Per questa edizione, uno spazio espositivo di 350 mq, di cui 50 dedicati a un’area soppalcata, accoglierà non solo 26 operatori turistici regionali, ma anche numerosi incontri con esperti, eventi di presentazione di progetti per la valorizzazione del territorio e approfondimenti dedicati alla promozione turistica.

Tra gli appuntamenti imperdibili, domenica 10 febbraio, ci sarà la presentazione del libro dell’abruzzese Doc Paride Vitale, “D’Amore e d’Abruzzo”, un'opera che sta riscuotendo un grande successo, con un dialogo con l’autore alla presenza del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio. Non mancheranno poi molteplici eventi per esplorare la ricchezza dell’offerta turistica regionale e le sue prospettive future, con il contributo di relatori istituzionali, tra cui spicca il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Daniele D'Amario. Parteciperanno inoltre i rappresentanti delle Camere di Commercio di Chieti Pescara, con il vicepresidente Lido Legnini, e Gran Sasso d’Italia con la presidente Antonella Ballone; i Comuni della Riviera del Gigante, da Silvi a Martinsicuro, L'Aquila, Campli, Montesilvano e i Comuni della Costa dei Trabocchi, nonché Legambiente e ARTA Abruzzo; a questi si aggiungono enti del settore quali AMP Torre del Cerrano, GAL Costa dei Trabocchi, DMC Costa dei Trabocchi, Comitato Regionale UNPLI Abruzzo APS, insieme ad altri attori del settore turismo quali IsyTravel Escape & Explore, SPAZIO 010 Impresa Sociale e Lancianofiera, Polo Fieristico Abruzzo.

Tra i progetti in vetrina, troveranno spazio temi di grande rilevanza per il comparto regionale, tra cui il turismo religioso in vista del Giubileo, l’Aquila Capitale della Cultura, la transumanza, il turismo sostenibile, le iniziative legate a natura e parchi e alla vacanza attiva, l’offerta sportiva, la promozione del benessere e numerosi progetti locali. Ad accompagnare questi momenti, anche eventi enogastronomici come live show e degustazioni di piatti tipici abruzzesi, dalle pizzelle ai fiadoni, fino alla porchetta di Campli, la chitarra e la ventricina. Il tutto accompagnato da una selezione di vini del territorio, gentilmente offerti dal Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo.

Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, si dice “soddisfatta del rinnovo dell’intesa tra Regione e Camere di Commercio innanzitutto per il beneficio che ne possono trarre gli operatori turistici e poi per l’immagine dell’Abruzzo che anche quest’anno si presenta alla BIT con un unico brand, fondamentale per la promozione efficace del nostro territorio. Come Camera di Commercio, abbiamo fatto la nostra parte stanziando un bando che offrirà agli operatori un contributo di 30 euro a persona per un minimo di due notti e un minimo di 25 partecipanti. Uno strumento che, insieme alle altre iniziative in corso, contribuisce a incentivare il turismo”.

E Lido Legnini, vice presidente vicario della Camera di Commercio Chieti-Pescara, aggiunge: "Presentarsi uniti è fondamentale, tanto che questa sinergia deve essere ampliata sempre di più, coinvolgendo anche gli imprenditori sull’intero territorio perché solo così possiamo offrire un prodotto davvero competitivo. Alla BIT, come Camera di Commercio Chieti-Pescara, avremo uno spazio dedicato alla presentazione di due progetti: il primo riguarda la promozione del prodotto “collina”, intesa come terra di mezzo tra mare e montagna, con un focus su transumanza e tratturi; il secondo è il turismo in motocicletta, spesso sottovalutato ma con grandi potenzialità. Si tratta di due segmenti di nicchia che, integrandosi con l’offerta regionale, possono contribuire alla destagionalizzazione, fattore fondamentale anche per valorizzare le aree interne. Anche grazie a queste scelte l’Abruzzo negli ultimi ha migliorato il proprio posizionamento ed è questa la strada da seguire anche per il futuro”.

Per il sottosegretario con delega al turismo, Daniele D’Amario, “le premesse di una presenza importante ci sono tutte, con l’Abruzzo che è in grado ancora una volta di fare squadra e di presentare una proposta comune di promozione turistica del territorio. E i datti ufficiali sulle presenze turistiche 2024, che presenteremo nella conferenza stampa di domenica, confermano che la strada è quella giusta e che la continua azione di promozione avviata dalla Regione Abruzzo dà i suoi frutti”.

A Milano, D’Amario indicherà le cifre dell’incremento che si aggira intorno al 5% rispetto al 2023, che pure è stato un anno record per presenze turistiche. “L’incremento delle presenze – ha specificato D’Amario – pur con le dovute differenze, ha riguardato l’intero territorio regionale, con la felice conferma della costa teramana per il prodotto mare e con numeri rilevanti per i comuni delle aree interne in grado di fondere insieme l’offerta montagna con quella culturale. Risultati non da poco con una grossa potenzialità di crescita se si guarda al 2026 con L’Aquila capitale italiana della cultura”. Sui contenuti del programma, tra i progetti in vetrina, troveranno spazio temi come il turismo religioso con il Giubileo, L’Aquila capitale della cultura, la transumanza, il turismo sostenibile, i parchi e la vacanza attiva e la promozione del benessere.

PROGRAMMA

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 11.00 - L’Abruzzo come meta turistica: dati 2024 e prospettive 2025

A cura di Regione Abruzzo

Ore 11.30 - La Riviera del Gigante

A cura di ATS Città della Costa - Capofila Comune di Silvi (TE)

Ore 12.00 - L’Aquila, dal Giubileo a Capitale Italiana della Cultura

A cura di Comune de L’Aquila - Assessorato al Turismo

Ore 12.30 - Campli: città abile verso il Giubileo

A cura di Comune di Campli (TE)

Ore 15.00 - La transumanza patrimonio immateriale UNESCO Abruzzo e Terra del mototurismo

A cura di C.C.I.A.A. Chieti Pescara

Ore 15.30 - Abruzzo da gustare tutto l’anno: il bando della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per l’attrazione turistica

A cura di C.C.I.A.A. del Gran Sasso d’Italia

Ore 16.30 - Vivi la Costa dei Trabocchi

A cura di DMC Costa dei Trabocchi

LUNEDI' 10 FEBBRAIO

Ore 11.00 - Turismo sostenibile nell’AMP Torre del Cerrano

A cura di Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Ore 11.30 - Presentazione progetto “Abruzzo con le Pro Loco”

A cura di Comitato regionale UNPLI Abruzzo APS

Ore 12.00 - Montesilvano città degli scacchi

A cura di Comune di Montesilvano (PE)

Ore 12.30 - Turismo Natura e Parchi

A cura di Legambiente e Regione Abruzzo

Ore 14.30 - Abruzzo Regione del Benessere

A cura di APTS Italia - Agenzia Promozione Turismo Sostenibile

Ore 15.00 - Isytravel.com, un marketplace senza confini di turismo sostenibile

A cura di IsyTravel Escape & Explore

Ore 15.30 - D’Amore e d’Abruzzo: l’Abruzzo raccontato da un abruzzese DOC. Dialogo con l’autore Paride Vitale

A cura di Regione Abruzzo

Ore 16.30 - La certificazione delle attività turistico ricettive con il brand “Abruzzo Regione del Benessere”

A cura di ARTA Abruzzo

Ore 17.30 - Pulpa Festival, tra arte, cultura e rigenerazione urbana

A cura di SPAZIO 010 Impresa Sociale

MARTEDI' 11 FEBBRAIO

Ore 10.30 - Attractive Salone del turismo attrattivo e degli sport estremi

A cura di Lancianofiera, Polo Fieristica Abruzzo

Ore 11.00 - Il territorio ciclabile della Costa dei Trabocchi e le colline dei trabocchi

A cura di GAL Costa dei Trabocchi, DMC Costa dei Trabocchi, Comuni Colline dei Trabocchi.



OPERATORI TURISTICI ABRUZZESI presenti in BIT

ABRUZZOTRAVELLING

HERMITAGE HOTEL

ABRUZZO INCOMING

HOTEL EUROPA

DMC COSTA DEI TRABOCCHI – GAL COSTA DEI TRABOCCHI

WELCOME AQ

CALIPSO SRLS

APS I TRABOCCHI

FREEDOM TO LIVE - CERRANO BIKE LAND

D.M.C. MARSICA SCARL-APPENNINI FOR ALL

CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE – WOW ABRUZZO

CAMMINO GRANDE DI CELESTINO

MAJAMBIENTE

PALLENIUM TOURISM SRL - T.O. FERROVIA DEI PARCHI

GROTTE DI STIFFE

ISYTRAVEL ESCAPE & EXPLORE TOUR OPERATOR

DMC “TERRE DEL SANGRO AVENTINO”

VACANZE FELICIONI

ALBA SPORTING HOTEL

ABRUZZO CAMPING

APTS ITALIA

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI CITTA' DI SILVI

EUROPE GARDEN CAMPING- VILLAGE

ASSOCIAZIONE REGIONALE ABRUZZOBNB

PINETO RESORT

CIVITARESE VIAGGI

Interviste video

Daniele D'Amario - Sottosegretario con delega al Turismo Regione Abruzzo

Lino Legnini - vicepresidente vicario Camera di Commercio Chieti-Pescara

Antonella Ballone - presidente Camera di Commercio Gran Sasso Teramo-L'Aquila

riprese di Roberto Di Blasio