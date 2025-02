Il 'Mattei' di Vasto festeggia il "Galileo Day"

“Il Mattei festeggia il Galileo Day 2025”

Il 15 febbraio è l’anniversario della nascita dello scienziato pisano Galileo Galilei.

L’Istituto “Enrico Mattei” di Vasto intende festeggiarlo con iniziative che coinvolgono studenti, docenti e famiglie.

Nella mattinata di sabato 15 febbraio dalle ore 1', presso l’Aula Magna dell’Istituto, gli studenti delle classi quarte del LSA parteciperanno all’incontro “Parliamo di spazio” con il Prof. Ing. P. Donnarumma e con l’Ing. Marco Esposito, Managing Director di Cosine Remote Sensing.

Le iniziative non finiscono qui.

Come festeggiare Galileo se non puntando gli occhi al cielo, proprio come fece lui secoli fa?

Alle ore 19:00 in località Punta Penna ci sarà “Con gli occhi al cielo come Galileo”. Gli studenti, i docenti e le famiglie dell’Istituto parteciperanno ad una suggestiva passeggiata nella natura osservando le stelle, sapientemente guidati dal Dott. Gianni Colonna.

Una giornata tra approfondimento e studio teorico in cui l'ambiente della riserva diventa aula scolastica per una esperienza assolutamente significativa.