Esplodenti Sabino, la cassa integrazione sarÃ  prorogata di sei mesi

Conferma della possibilità di proroga della Cassa Integrazione straordinaria per i prossimi sei mesi, fino al prossimo 11 agosto, per le decine di dipendenti dello stabilimento di Casalbordino della Esplodenti Sabino. L’ufficialità è attesa per i prossimi giorni, dopo l’incontro presso l’Ufficio Crisi Aziendali della Regione Abruzzo il 17 febbraio.

«Stiamo ottenendo il rinnovo della cassa integrazione fino all’11 agosto, un risultato non scontato – sottolinea il segretario provinciale della Filctem Cgil (il sindacato di categoria dei lavoratori chimici, tessili e dell’industria estrattiva) Emilio Di Cola – primo passo per restituire una sicurezza economica ai lavoratori». L’obiettivo è il ritorno alla piena occupazione e a una maggiore certezza economica. «I lavoratori vogliono tornare a lavorare e ci vogliono tornare in sicurezza – dichiara Emilio Di Cola – per la stabilità del loro lavoro e delle loro famiglie».

Il Ministero del Lavoro aveva firmato il provvedimento per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria nel gennaio 2024 ma i lavoratori hanno dovuto attendere mesi per vedere concretizzato il provvedimento, ad agosto era stata concessa la proroga scaduta l'11 febbraio.