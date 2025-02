"Metti un libro a teatro", rassegna a San Salvo con Enrico Lo Verso, Paolo Briguglia e Roberto Ciufoli

Ergo Sum porta la sua rassegna itinerante di grande successo “Metti un libro a teatro” a San Salvo che andrà in scena presso la Sala Teatro del Centro culturale ‘Aldo Moro’.

Tre grandi testi prendono vita attraverso le magistrali interpretazioni di alcuni dei più rinomati attori del panorama italiano.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di San Salvo.

28 febbraio 2025 ore 21.00 UN AMORE con Paolo Briguglia. Dal romanzo di Dino Buzzati, regia e adattamento di Alessandra Pizzi

"Un Amore" si addentra nelle complessità dell'animo umano attraverso la storia di Dorigo, un uomo che naviga tra debolezze e desideri egoistici, fino a quando non incontra Laide, una ballerina che cambierà irrevocabilmente il corso della sua vita. Il romanzo, descritto come l'unico lavoro "erotico" di Buzzati e ingiustamente considerato minore, viene portato in scena con una nuova luce, esplorando temi di amore, ossessione e l’esperienza universalmente umana della solitudine Il racconto oscilla tra il punto di vista del narratore e quello del protagonista senza stacchi netti, in una fluttuazione continua tra oggettivismo e soggettivismo, tra narrazione in terza persona e monologo interiore. L’amore dipinto da Buzzati è estremamente attuale; in un’epoca in cui le notizie di femminicidi ci raggiungono quotidianamente, Buzzati dipinge perfettamente il ritratto di un rapporto morboso, un equivoco, dove l’ossessione viene confusa con l’amore.

22 marzo 2025 21.00 ITACA PER SEMPRE con Enrico Lo Verso. Dal romanzo di Luigi Malerba, regia di Alessandra Pizzi

Lo spettacolo racconta il viaggio di ritorno di Ulisse nella sua patria, ma lo fa ribaltando la storia dei due coniugi, umanizzandone il mito e costruendo una narrazione che alterna i pensieri di Ulisse e quelli della moglie. I loro miti, come nel testo di Malerba, sono sicuramente meno eroici rispetto a quelli omerici. Ulisse è un uomo stanco, condannato, una volta tornato a casa, a non essere mai riconosciuto. Ma è lui a essere davvero irriconoscibile o sono gli occhi degli altri a non poter capire? Penelope, a differenza di quanto avviene nel poema epico, lo riconosce dal primo momento eppure, offesa dal gioco di finzione e menzogne da lui instaurato, finge di non averlo fatto. In verità i due non riescono a riconoscere l’altro come il proprio sposo, ecco quindi che questa diventa una storia sul riconoscimento di sé e dell’altro e sull’ accettazione di ciò che appare estraneo, solo perché, in realtà, diverso da come immaginato. Sta qui il dramma di questa Penelope e di questo Ulisse che, una volta superato il gioco di finzione, provano a ristabilire un ’unione matrimoniale, ma tutto appare ormai svuotato. E da questo vuoto Ulisse sente nascere il desiderio di fuggire, messo a freno soltanto dalla paura dell’ignoto, una condizione che gli farà riscoprire l’essenza di essere in due. Odisseo dismette i panni dell’eroe e diventa Uomo e, come tale, si confronta un mondo, fatto di affetti, emozioni e umane fragilità.

12 aprile 2025 ore 21.00 THE MAN JESUS con Roberto Ciufoli, di Matthew Hurt. Regia di Maurizio Panici, traduzione di Jacopo Rossi Ciufoli, musiche curate da Papa Dj

Roberto Ciufoli porta in scena, per la prima volta in Italia, The Man Jesus un monologo straordinario che narra i momenti chiave della vita di Gesù attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che lo circondavano, Maria, Giovanni Battista, Barabba, Giuda, Ponzio Pilato e tanti altri. Raccontare la storia di Gesù può apparire semplice, addirittura banale. Eppure, che senso può avere raccontare una storia che tutti conoscono? Matthew Hurt ci propone la soluzione, un punto di vista inaspettato. Non ci racconta i fatti, li fa raccontare da chi li vive momento per momento a fianco del protagonista che diventa luce, sul mondo di uomini e donne che lo circondano e seguono. “Un seme deve credere nell’idea del frutto”. Un punto di vista umano, terreno, svuotato di mitologia, privo di ideologia ma sincero, ricco di sentimento e carico di un coinvolgimento che lascia il segno. Che scava e si muove nei meandri del dubbio, attraverso l’incanto e la meraviglia di un incontro che cambia la vita. Maria, Giacomo, Giovanni Battista, Barabba, Giuda, Ponzio Pilato, Simone Pietro, Joanna e tanti altri. Ognuno con le sue opinioni, le sue aspettative, le sue convinzioni, il suo stupore. La sua speranza. Ed è la forza di questi racconti, di queste testimonianze, che dà alla storia una lucida drammaticità, un incalzante divenire che ci commuove ed emoziona, ci diverte e ci fa riflettere. Ci rivela l’umanità così com’è, con una contemporaneità spiazzante. E lo fa grazie ad una parola asciutta, scarnificata, priva di sovrastrutture ed estremamente essenziale, che colpisce al cuore e fa vibrare il silenzio. Parole come chiodi. Parole come semi, che ora sì, daranno i loro frutti. E tutto questo per uno straordinario attore solo, Roberto Ciufoli, che muta continuamente e diviene tutti i personaggi, in una scena fatta di pochi oggetti essenziali, dove le luci e I video avranno un ruolo essenziale

Biglietti: disponibili presso i punti vendita affiliati Ciaotickets

Acquisto online: www.ciaoticktes.com Info e prenotazioni: 327-9097113