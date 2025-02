Edilizia popolare, 4 milioni di euro per lavori in edifici tra San Salvo, Vasto e Lanciano

“Al via gli interventi di manutenzione e di riqualificazione edilizia per un totale di 4 milioni di euro. Nell’ultimo CdA dell’Ater Lanciano è stato deliberato il cronoprogramma finanziario riguardante questo tipo di lavori, attesi da tempo. Interessati dall’investimento quattro edifici del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica: due a Lanciano, uno a Vasto e uno a San Salvo”.

Ad annunciarlo il presidente dell’Ater di Lanciano, Maurizio Bucci.

“Tutti i lavori – spiega – dovranno concludersi entro il 2029. Rientrano nella programmazione pluriennale degli interventi per il triennio 2023/2025, inserita nell’accordo di Coesione FSC 2021-2027 (di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 447 del 24/07/2024 – Deliberazione Cipess n. 15/2024 di € 20.000.000,00 denominato ‘Supporto alle attività sul patrimonio delle ATER provinciali’). All’Ater di Lanciano-Vasto, come detto, sono stati quindi attribuiti 4 milioni di euro. L’individuazione degli interventi è stata fatta attraverso un lavoro di ricognizione svolto insieme agli uffici preposti.

A breve, terminata la fase progettuale, si procederà a cantierizzarli vista anche la necessità di efficientare da un punto di vista energetico gli edifici individuati. Gli interventi riguarderanno nel dettaglio un edificio in via Aldo Moro a Lanciano, una palazzina in via Marciani sempre a Lanciano, una palazzina di via Spataro a Vasto e una palazzina di piazza De Gasperi a San Salvo. Cosi come avevamo sottolineato nel corso della conferenza stampa di insediamento, la nostra priorità in questo momento è lavorare per trovare le risorse necessarie per le manutenzioni degli edifici, alcuni dei quali hanno necessità di lavori urgenti”.