"Shape" di Marco Acquarola, giovedì la presentazione

Giovedì 6 marzo alle ore 18:30, presso il Centro culturale “Aldo Moro” di San Salvo, si terrà la presentazione ufficiale di Shape, il nuovo libro di Marco Acquarola, dedicato ai giovani che desiderano eccellere nello sport e nella vita.

Attraverso un approccio pratico e motivazionale, Shape offre strumenti concreti per sviluppare una mentalità vincente, rafforzare il corpo e superare i propri limiti. Non solo una guida alla preparazione atletica, ma un vero e proprio percorso di crescita personale basato su disciplina, determinazione e strategie efficaci per raggiungere i propri obiettivi.

L’evento sarà moderato da Daniele Colaneri e vedrà la partecipazione di ospiti del mondo sportivo e culturale. Un’occasione unica per dialogare con l’autore, approfondire i temi del libro e scoprire come applicarne i principi nella vita quotidiana.

L’iniziativa è organizzata con il supporto di Giovani in Biblioteca San Salvo, in collaborazione con il Comune di San Salvo e diverse associazioni locali, nell’ambito di progetti dedicati alla promozione della lettura e del benessere giovanile.