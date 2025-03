Pullman a fuoco al centro di San Salvo

Intervento dei Vigili del Fuoco per l'incendio che ha interessato un pullman per il trasporto degli studenti sulla linea Vasto-Torrebruna al centro di San Salvo.

La sollecitazione agli uomini del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo a Vasto è giunta poco prima delle 14 con il mezzo che si trovava in corso Garibaldi. L'autista, accortosi di quanta stava accadendo, ha fatto in tempo a parcheggiare il bus e a far scendere i ragazzi evitando guai peggiori.

Densa la colonna di fumo visibile ad elevata distanza dal luogo del rogo.

Dalle prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero sprigionate dall'interno del mezzo.