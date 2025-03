Confraternite d'Abruzzo e Molise, domenica il Pellegrinaggio Giubilare

Domenica 9 marzo è in programma il Pellegrinaggio Giubilare delle Confraternite d’Abruzzo e Molise a Castelpetroso, in Molise, in provincia di Isernia, presso il Santuario di Maria Santissima Addolorata. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera per tutte le confraternite delle due regioni, che si avvicinano al grande Giubileo della Pietà Popolare in programma nella seconda decade di maggio al cospetto di Sua Santità Francesco.

Tutti i confratelli ed il popolo di Dio saluteranno con gioia la chiusura, nella regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, della “peregrinatio” della Venerata Immagine della Madonna della Speranza, che dopo essere stata benedetta a Pompei, nel giugno del 2024 durante una solenne messa pontificale presieduta dal Vescovo titolare SER Mons. Tommaso Caputo e concelebrata dal Vescovo delegato CEI per la Confederazione Nazionale delle Confraternite, SER Mons. Michele Pennisi, ha percorso quasi tutte le Diocesi d’Italia dove è stata accolta amorevolmente dal popolo di Dio e benedetta dai presuli di ogni Diocesi.

Il progetto delle peregrinatio, ideato al fine di perseguire un progressivo processo di crescita spirituale in vista del Giubileo 2025, si è concretizzato nella realizzazione di una icona che attraverso l’immagine di Maria SS.ma quale “Madre della Speranza”, rappresenti gli ideali di fratellanza che animano le Confraternite, richiamandole nello stesso tempo all’importanza della preghiera, alla cura del creato ed al continuo stimolo al perpetuare le più svariate opere di carità, consapevoli che la nostra unica salvezza è nel Signore.

“Madre della Speranza” è infatti un recente titolo mariano, che proprio Papa Francesco ha fatto inserire tra le Litanie Lauretane nel 2020; di questa denominazione, Mater Spei, non esiste una precisa iconografia, ma solo pochissimi esempi, come quello custodito nella Chiesa dei Cappuccini a Roma, opera di un autore ignoto del XIX secolo, la cui simbologia pare ispirata da S. Paolo: «Nella speranza abbiamo un’àncora sicura e salda per la nostra vita» (Eb 6,18).

Domenica nel Santuario Mariano di Castelpetroso saranno presenti SER Mons. Michele Pennisi, Vescovo delegato C.E.I. per la Confederazione delle Confraternite e Diocesi D’Italia, il Presidente della Confederazione Rino Bisignano, il Vice Presidente -area centro- e coordinatore Interregionale Abruzzo-Molise della Confederazione Augusto Sardellone, numerose autorità civili tra le quali il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia ed il sindaco di Castelpetroso Gianmarco De Filippis.