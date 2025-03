Premio internazionale 'Luigi Marchesani', il 23 marzo la scadenza per la partecipazione

Sta suscitando molto interesse il nuovo “Premio Internazionale Luigi Marchesani Città del Vasto”, istituito dal Comune di Vasto in collaborazione con la Società Vastese di Storia Patria, intitolata proprio al Marchesani, e con il patrocinio dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Si ricorda che il 23 marzo 2025 scadono i termini per la presentazione delle opere. I dettagli sono tutti specificati nel bando che volentieri ripubblichiamo.

Società Vastese di Storia Patria Luigi Marchesani

PREMIO INTERNAZIONALE “LUIGI MARCHESANI” CITTÀ DEL VASTO

Istituito dal Comune della Città del Vasto

Patrocinato dalla Società Vastese di Storia Patria e dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Regolamento

I edizione – anno 2025

Art. 1 – OGGETTO

Il Comune della Città del Vasto, in collaborazione con la Società Vastese di Storia Patria e l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, istituisce il PREMIO INTERNAZIONALE “LUIGI MARCHESANI” CITTÀ DEL VASTO. Obiettivo del concorso è quello di promuovere una riflessione approfondita nonché una comprensione più ampia dei valori discendenti dal percorso medico-scientifico, storico-sociale e umano di Luigi Marchesani.

Art. 2 – SEZIONI

Il Premio è articolato nelle seguenti Sezioni:

A) LIBRO EDITO DI SAGGISTICA;

B) TESTO PUBBLICATO SU RIVISTA SCIENTIFICA;

C) ARTICOLO SU GIORNALE O PUBBLICAZIONE PERIODICA.

Tutti i testi di cui sopra, in italiano o in inglese, dovranno trattare argomenti medico-scientifici o storico-archeologico-letterari in linea con il percorso umano e professionale di Luigi Marchesani.

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al concorso, i candidati dovranno inviare gli elaborati in file (formato pdf), la scheda di partecipazione al concorso indicante nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail e la dichiarazione di aver preventivamente e compiutamente esaminato il Regolamento del Premio. Unitamente alla domanda, andranno allegate copia di un documento di identità in corso di validità e ricevuta del pagamento della quota di iscrizione (art. 4). Tutta la documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail premioluigimarchesani@comune.vasto.ch.it entro e non oltre le ore 24:00 del 23.03.2025. Farà fede la data di ricezione della e-mail. Le iscrizioni prive della scheda di partecipazione o incomplete non saranno prese in considerazione. In ogni caso l’organizzazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione al Premio.

È consentita la partecipazione contemporanea a tutte le sezioni. Per ogni sezione verrà proclamato un vincitore a seguito di idonea formulazione di una graduatoria per ciascuna delle tre Sezioni. I vincitori potranno delegare, entro quindici giorni dalla prevista data di premiazione, un eventuale rappresentante per il ritiro del premio.

I nomi dei vincitori verranno resi noti attraverso apposito comunicato e pubblicati sul sito istituzionale del Comune della Città del Vasto.

Art. 4 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE

È prevista per ogni Sezione a cui si intenda partecipare la corresponsione di euro quindici/00 (€15,00) precisando la causale del versamento e la/le Sezione/i prescelta/e. Il versamento dovrà essere effettuato con modalità bonifico bancario al seguente IBAN: IT 62M 03069 77913 100000046087 - BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE DI VASTO. Si precisa che per i pagamenti dall'estero va inserito anche il BIC/SWIFT: BCITITMM. Tale cifra verrà destinata a parziale copertura delle spese occorrenti l’organizzazione materiale del Premio, ivi incluse spese di segreteria e di fotocopiatura dei testi. Fotocopia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all’elaborato proposto.

Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata e resa pubblica dal Comune della Città del Vasto, sentite la Società Vastese di Storia Patria e l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Art. 6 - PREMI

Il Premio sarà di importo pari ed euro millecinquecento/00 (€ 1.500,00) per le sezioni A e B e pari ed euro mille/00 (€ 1.000,00) per la sezione C.

La cerimonia di premiazione si terrà a Vasto il 10.06.2025. I soli premiati riceveranno una e-mail di comunicazione personale. Gli elaborati non verranno restituiti. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Art. 7 – INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. La presente costituisce l'informativa resa agli interessati ai sensi dell'Art. 13 GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune della Città del Vasto con sede in Vasto alla P.za Barbacani, n. 2, Codice Fiscale: 83000690699, Partita IVA: 00120410691 (di seguito “Titolare”). Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito “DPO”), contattabile al seguente recapito: dpo@comune.vasto.ch.it. I dati personali e le eventuali variazioni sono trattati per la finalità dello svolgimento dell'attività di reclutamento e selezione del personale finalizzato all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali in base a logiche e procedure coerenti con le finalità sopra indicate e nel rispetto del GDPR, compresi i profili di confidenzialità, sicurezza e minimizzazione. In ogni caso i dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

I dati personali trattati per finalità di selezione del personale sono conservati per un periodo di 18 mesi dalla registrazione. Sono fatti salvi i casi in cui per adempiere a un obbligo di legge, per esercitare ovvero difendere un proprio diritto in sede giudiziaria il Titolare sia autorizzato a conservare i dati per un periodo diverso. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.