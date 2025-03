"Itaca per sempre" con Enrico Lo Verso a San Salvo: applausi e consensi

Al Centro culturale Aldo Moro di San Salvo per il secondo appuntamento di “ Metti un libro a teatro”, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura è andato in scena “Itaca per sempre”.

Interpretato dal noto attore Enrico Lo Verso e dalla bravissima Alessia D’Anna con la regia di Alessandra Pizzi, lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Luigi Malerba, è basato sul mito del ritorno di Ulisse a Itaca, tratto dall’Odissea di Omero. Il romanzo è caratterizzato dalla narrazione in cui si alterna il punto di vista di Ulisse e Penelope. A differenza del poema, Penelope non riconosce immediatamente Ulisse, e si contraddistingue dall’introspezione di Penelope del tutto assente nell’Odissea.

Applausi e consensi per i protagonisti, al culmine di una rappresentazione particolarmente apprezzata dal pubblico presente.