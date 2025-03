La Costituzione si fa Arte

Vi invitiamo a partecipare a L’arte di dare forma ai tuoi diritti, una rassegna aperta a tutti e a tutte che invita a esplorare e reinterpretare la Costituzione italiana attraverso la creatività. Ispirandosi a uno dei 139 articoli della nostra Carta, le persone partecipanti potranno elaborare la propria opera artistica e condividere una visione personale dei principi costituzionali.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo, per partecipare, è sufficiente inviare la domanda e la documentazione all’indirizzo mail: gd.zona.vastese@gmail.com

L’esposizione ci sarà l’11 aprile alla Sala Multimediale del Comune di Cupello, le opere saranno visionate da una giuria multidisciplinare ed esperta.



Perché partecipare?

Per dare voce ai diritti che ci appartengono e riscoprirli con una visione nuova

Per esprimere la tua arte scegliendo un articolo della Costituzione

Per entrare in una rete di giovani che credono nel valore del cambiamento



Chi può partecipare?

Il concorso è aperto a tutti e a tutte senza limiti di età o di altra sorta



Le opere artistiche riguardano i seguenti settori:

Pittura, Scultura, Illustrazione

Fotografia, Video Art

Performance Art, Esibizione Musicale

Design, Poesia e molto altro!



Come partecipare?

Invia la tua domanda di partecipazione entro il 31 marzo 2025 all’email: gd.zona.vastese@gmail.com