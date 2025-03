Presentazione nuova divisa Ciclistica Valle Trigno e festa del pensionamento di Ennio Fontana

Nel pomeriggio del 29 marzo, il Bar Ritrovo, situato nei pressi di Montalfano (Cupello), ha ospitato un evento speciale che ha unito sport, amicizia e celebrazione. È stata una giornata dedicata alla presentazione della nuova divisa dell’ASD Ciclistica Valle Trigno per la stagione 2025/26, un momento atteso da tutti i membri e sostenitori della nostra associazione.

L’atmosfera era carica di entusiasmo e aspettativa, con i partecipanti che scambiavano idee e storie legate alla passione per la bicicletta. Come sempre, ogni incontro con i nostri membri è un’opportunità per rafforzare legami e creare nuovi ricordi.

La nuova divisa, presentata con grande orgoglio, rappresenta non solo l'identità del nostro team, ma anche il lavoro, la dedizione e la passione che mettiamo in ogni pedalata. Ogni dettaglio della divisa è stato curato con attenzione, simbolo della nostra determinazione e del nostro impegno verso questo sport. Le tonalità scelte sono vivaci, sinonimo di energia e vitalità, proprio come gli atleti che indosseranno questi colori durante le competizioni.

Non ci siamo però limitati a celebrare la nostra divisa e il pensionamento di Ennio, è stato anche il momento perfetto per ringraziare i nostri sponsor. Senza il loro prezioso supporto, sarebbe impossibile organizzare eventi, partecipare a competizioni e promuovere la passione per il ciclismo nella nostra comunità. Ogni sponsorizzazione rappresenta una fiducia riposta nel nostro progetto, e per questo li abbiamo presentati uno per uno, esprimendo la nostra sincera gratitudine.

La giornata si è conclusa in bellezza con un ricco aperitivo presso il Bar Ritrovo. I tavoli erano colmi di stuzzichini, bibite fresche e risate contagiose. Questo momento informale ha offerto a tutti l'opportunità di chiacchierare, conoscere meglio i pochi “new entry” e rievocare aneddoti divertenti legati alle nostre avventure in bicicletta. La convivialità e l'amicizia si sono intrecciate, rendendo il pomeriggio ancora più speciale.



In conclusione, oggi non è stata solo una semplice presentazione; è stata una celebrazione della nostra comunità, della passione per il ciclismo e dei legami che ci uniscono. Non vediamo l'ora di affrontare insieme le sfide che ci attendono nel corso dell’anno, indossando con orgoglio la nostra nuova divisa e continuando a pedalare verso nuovi orizzonti!