Arriva la guida "Vini d'Abruzzo per Bevitori Curiosi", la presentazione al Vinitaly

Il mondo del vino si prepara a dare il benvenuto alla guida "Vini d'Abruzzo per bevitori curiosi", firmata da Franco Santini. Una pubblicazione, prima digitale e poi cartacea, che arricchisce la narrazione enologica regionale con spunti e consigli utili a tutti gli amanti del buon bere. Sarà presentata in anteprima al Vinitaly 2025, nello stand del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, contestualmente ad una degustazione straordinaria alla presenza di stampa e produttori.

La guida edita da Live Communication - realtà già nota per l'organizzazione di Gironi Divini, l'evento che da 14 anni celebra il vino abruzzese nel centro storico di Tagliacozzo - rappresenta un viaggio sensoriale e culturale attraverso 100 vini accuratamente selezionati. Santini ha personalmente assaggiato migliaia di etichette per giungere a questa selezione unica, che abbraccia tanto i vini blasonati quanto le produzioni di nicchia, accumunati dall'autenticità e dalla capacità di raccontare un territorio.

La guida si distingue fin dal primo sguardo per il suo approccio originale: niente punteggi, nessuna gerarchia né tecnicismi riservati agli addetti ai lavori. Al centro c'è il lettore, con le sue curiosità, i suoi dubbi e il desiderio di scoprire il vino più adatto alle proprie necessità. Ogni etichetta viene presentata non attraverso descrizioni organolettiche astratte, ma con suggestioni ed emozioni che ne svelano la personalità unica e ne suggeriscono la modalità di consumo.

La presentazione ufficiale è prevista per il 6 aprile alle 14:30 presso lo stand del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo al Vinitaly, dove è in programma una degustazione speciale che metterà a confronto vini iconici e nuove etichette emergenti. In quella sede sarà possibile scoprire un progetto editoriale che si propone di abbattere le barriere tra esperti e appassionati, raccontando i vini attraverso "occasioni di consumo" che vanno dalla cena tra amici a momenti più speciali - persino una missione spaziale.

La guida debutterà inizialmente in formato digitale, con una tiratura limitata di copie cartacee e un progetto di traduzione in lingua inglese che ne amplificherà la portata internazionale. "Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso", ha spiega Franco Santini, direttore artistico di Gironi Divini e curatore della guida, "un racconto schietto e accessibile che parla a tutti i curiosi del vino. Ogni bottiglia ha una storia, ogni etichetta un'anima che va oltre i classici parametri di valutazione. Ma soprattutto ogni vino, dal più prestigioso al più accessibile, ha la sua utilità, in base al contesto e alle persone che si accingono a berlo”.

“Vini d'Abruzzo per Bevitori Curiosi" subito dopo la presentazione sarà scaricabile dal sito internet www.gironidivini.it.