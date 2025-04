L'Amerigo Vespucci saluta Ortona

L'Amerigo Vespucci ha lasciato il Porto di Ortona al termine della quarta tappa del tour nel Mediterraneo.

La nave scuola della Marina Militare ha mollato gli ormeggi al porto della città abruzzese per dirigersi verso Durazzo, dove attraccherà la mattina dell'8 aprile, accolta dall'ambasciatore in Albania Marco Alberti.

Nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 aprile sono state tante le persone che hanno affollato i moli attorno al bacino per salutare la "nave più bella del mondo", un autentico bagno di folla con le numerose prenotazioni polverizzate in poco tempo per le visite guidate a bordo.

Venerdì mattina sono stati presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.