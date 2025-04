Dolore immenso a Cupello per la morte di Ilaria Di Stefano, lunedÃ¬ l'ultimo saluto

La comunità è oggi colpita da un profondo sentimento di sgomento e tristezza in seguito alla tragica scomparsa di Ilaria Di Stefano, una giovane di soli 20 anni, avvenuta questa mattina nella sua abitazione.

La notizia ha scosso non solo la sua famiglia ma anche tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per il suo spirito vivace e la sua contagiosa gioia di vivere.

In questo momento difficile, il nostro cordoglio più sentito va al padre di Ilaria, Michele Di Stefano. La comunità si stringe attorno a lui, condividendo il dolore per la perdita della giovane e offrendo il proprio sostegno in questo momento di lutto.

È fondamentale ricordare l’impatto che Ilaria ha avuto sulle vite di tutti, e il suo ricordo vivrà nei cuori di chi l’ha amata.

I funerali di Ilaria avranno luogo lunedì 7 aprile, alle ore 15, nella Chiesa della Natività di Maria Santissima a Cupello.

Un grande abbraccio a suo padre Michele Di Stefano da parte di tutto il direttivo e associati della Ciclistica Valle Trigno