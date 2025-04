Al via i festeggiamenti in onore di San Nicola a Pollutri

Questa mattina sono iniziati a Pollutri i festeggiamenti in onore di San Nicola, con la tradizionale Sfilata delle Some, partita dal Centro Polifunzionale "Paolo Pepe", con i trattori che hanno portato la farina che servirà per la preparazione dei taralli.

Dopo la sfilata per le vie del paese, con circa 30 trattori partecipanti, c'è stata la tradizionale Tavolata delle Some, presso la Casa di San Nicola, alla quale hanno presenziato oltre 220 persone.



La novena inizierà il prossimo 23 aprile, i festeggiamenti del Santo Patrono, del quale quest'anno ricorre il 4° centenario del patrocinio, avranno luogo il 2, il 3 e il 4 maggio.