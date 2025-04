La reliquia di Carlo Acutis nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo

“L’Eucarestia è la mia autostrada per il cielo, …..Di fronte al sole ci si abbronza… dinanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi”. È un ragazzo come tutti gli altri a pronunciare queste parole, un ragazzo morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante nel 2005: Carlo Acutis.

Nel celebrare le 40 ore della Pasqua 2025, il parroco don Raimondo Artese ha voluto la presenza di una reliquia di Carlo Acustis che sarà nella Chiesa di San Giuseppe di San Salvo da giovedì 10 a domenica 13 aprile.

Nell’eucarestia risiede tutto il cuore nella nostra fede cristiana cattolica e Carlo l’aveva capito e lo viveva a pieno già in tenera età. Per fede noi crediamo che in ogni celebrazione eucaristica, sia essa celebrata dal prete più santo che da quello meno santo, sia celebrata nel più sperduto paesino di campagna e sia quella celebrata a San Pietro, nell’eucarestia riceviamo il corpo e il sangue di Gesù che si è donato a noi.

Il 10 ottobre 2020, Carlo è stato beatificato ad Assisi e il 27 aprile verrà dichiarato Santo. Carlo Acutis è un santo del nostro tempo molto caro a don Raimondo che preferisce proporre e far proporre anche dalle catechiste ai ragazzi i santi della porta accanto proprio per dire che la santità è anche per noi. Il 27 aprile è anche l’anniversario del 47° anno di sacerdozio di don Raimondo.

Giovedì 10 aprile alle 18,30 la solenne celebrazione di accoglienza della reliquia, insieme alla Parrocchia di San Nicola, si terrà nella Chiesa di San Giuseppe.

Fonte: parrocchie31.it