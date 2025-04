Triplo appuntamento formativo a Roma per studenti del 'Mattei' di Vasto su Cybersecurity, Volo Ipersonico e Ingegneria Aerospaziale

Ben tre appuntamenti di alta formazione e orientamento in soli due giorni a Roma per studenti del ‘Mattei’ di Vasto, il 2 aprile alla conferenza sulla Cybersecurity del CESMA - Centro Studi Militari Aerospaziali a Villino Douhet e il 3 aprile al simposio sul Volo Ipersonico civile e militare della Sezione AAA - Associazione Arma Aeronautica Roma 2 Luigi Broglio a Casa dell'Aviatore e poi all'orientamento sui corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale, Aeronautica e Spaziale e Astronautica presso i relativi laboratori di costruzioni, strutture e test dinamici dell'Università La Sapienza.

Le delegazioni da Vasto, su impulso dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto, coordinate dal Segretario Roberto Bruno, hanno visto la partecipazione alla Cybersecurity degli studenti di Informatica Fabian Hyka e Manuel Busilacchi 4C e Alessio Pasquariello e Giulia Menna 4A con docente accompagnatore Rosa Lucia Tiberio e al Volo Ipersonico e all'orientamento sui corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale, Aeronautica e Spaziale e Astronautica degli studenti di Logistica Gloria D'Achille e Andrea Berarducci 4A con docente accompagnatore Giovanni Graziani.

Gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere, approfondire e orientarsi su un ampissimo ventaglio di materie e professioni a spiccata connotazione scientifica, tecnologica, di ricerca, attualità e crescente sviluppo futuro negli ambiti dell'aerospazio, interagendo e ponendo domande ai tanti autorevoli ed esperti relatori intervenuti, provenienti da università, industrie, centri ricerca ed enti aeronautici civili e militari.

Per la Cybersecurity agenda lavori su ultimi trend tecnologici, nuova guerra fredda digitale, mitigazione rischi attacchi informatici, intelligenza artificiale/machine learning, settore difesa con relatori Gen. S.A. (c) Giovanni Fantuzzi Direttore CESMA, Prof. Alessandro Vizzarri Università Tor Vergata, Presidente AICT, CTS CESMA e ideatore della conferenza, Dott. Michele Pavan Presidente MINTER Group e Mondo Internazionale, Gen. D.A. Giovanni Balestri C.te 3a Divisione Comando Logistico AM, Dott. Antonio Capobianco AD Fata Informatica, Dott. Gabriele Faggioli Presidente Onorario CLUSIT, Magg. Irene Lombardi C.te Gruppo Reti e Sicurezza RESIA AM, Ing. Andrea Pompili Chief Scientist Officer CY4gate, ELT Group, con la presenza del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Gen. S.A. Aurelio Colagrande.

Per il Volo Ipersonico agenda lavori su sostenibilità, integrazione progressiva supersonico, ipersonico e suborbitale, stato dell'arte, progressi e prospettive della tecnologia con relatori Giuseppe Cornacchia V. Presidente AAA Roma 2 Luigi Broglio, Roberta Fusaro Politecnico di Torino, Giovanni Di Antonio Direttore Innovazione Tecnologica ENAC, Gennaro Russo Senior Manager Ipersonica Distretto Aerospaziale Campania, Sara Di Benedetto Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Marco Tantardini Space Strategy and Business Development Lead for Europe Lockheed Martin.

All'orientamento sui corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale, Aeronautica e Spaziale e Astronautica Prof. Franco Mastroddi Università La Sapienza.

Con attenzione rivolta soprattutto alle nuove generazioni, tutti i relatori hanno trasmesso agli studenti il messaggio di puntare sempre ad una costante formazione, alla creatività e proporre senza remore e con coraggio loro idee e progetti, perché il mondo dell'aeronautica ha sempre avuto costante propensione a dare spazio e fiducia ai giovani che sono il futuro del Paese.

L'AAA Vasto ha ringraziato organizzatori e relatori per l'accoglienza e la disponibilità straordinarie, sottolineando ancora una volta quanto questi incontri siano il miglior momento per far incontrare l'esperienza di autorevoli relatori con la voglia di conoscenza, sapere, crescita e voglia di fare dei giovani studenti.



(Segreteria AAA Vasto)