Addio a Don Nicola Carpineta, lutto nella Diocesi di Chieti-Vasto

“Le campane della nostra parrocchia hanno annunciato l’ingresso nella Vita Eterna del nostro caro don Nicola. Affidiamolo al Signore, in cui ha fermamente e profondamente creduto”.

Ad annunciare la dipartita di Don Nicola Carpineta, spentosi all'età di 64 anni all'Ospedale di Lanciano dove era ricoverato, è la Parrocchia Santa Maria dell'Olmo e SS. Salvatore di Archi.

Lutto nella Diocesi di Chieti-Vasto per la scomparsa dell'apprezzato sacerdote, amato e benvoluto nelle comunità nelle quali ha prestato il suo servizio.

Lo ricordano con affetto, in particolare, le comunità di Monteodorisio (che aveva guidato fino a meno di un anno prima di essere trasferito per motivi di salute), Palmoli, Liscia, Carunchio, San Buono, Fraine, Casalanguida, Lama dei Peligni, Montenerodomo, Fallo e Archi.

Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio, esprime così il suo cordoglio: "Un padre buono, amico dei ragazzi, in particolare dei miei figli. Un uomo che ha iniziato a combattere con coraggio una malattia insieme a mio fratello. Una guida, che mi ha trasmesso la voce di Dio attraverso l’umiltà, la carità e l’amore per Dio e per la comunità. Con lui tante telefonate, confronti, ascolto… soprattutto per il bene delle persone di Monteodorisio. Sempre disponibile, anche all’ultimo minuto. Sempre presente, con tanta voglia di fare.

Mi piaceva Don Nicola. Gli volevo bene. Mi ero affezionata a lui… e oggi il cuore è colmo di gratitudine e dolore.