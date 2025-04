"L'arte di dare forma ai tuoi diritti", tutto pronto per la rassegna a Cupello

I Giovani Democratici e le Giovani Democratiche dell’area Vastese sono entusiasti/e di comunicare che, la rassegna “L’arte di dare forma ai tuoi diritti” avrà luogo venerdì 11 aprile presso la Sala Multimediale di Cupello.

L’apertura dell’esposizione avverrà alle 16:00, per poi proseguire con un prezioso momento di confronto e di educazione sul tema grazie a sapienti relatori, nonché giudici dell’evento artistico.

"Durante l’incontro - si legge in una nota - approfondiremo i principi fondamentali della Carta Costituzionale, il loro significato nel contesto attuale e le sfide che ci attendono. L’obiettivo è quello di creare uno spazio di riflessione e dialogo, aperto a tutte le generazioni, per riscoprire insieme l’attualità dei valori costituzionali: libertà, uguaglianza, solidarietà e partecipazione.

La rassegna si conferma un’occasione unica per giovani artisti e artiste di esplorare la Costituzione italiana attraverso la creatività, l’iniziativa verrà moderata dalla critica d’arte Federica Vennitti.

Al termine dell’evento ci sarà una premiazione, grazie alla sapiente valutazione di una giuria multidisciplinare composta da esperti in ambito artistico e giuridico.

Vitalino D’Amario - un pilastro dell’insegnamento del diritto, ha dedicato la sua carriera all’Istituto d’Istruzione Superiore “De Titta-Fermi” di Lanciano, dove ha formato intere generazioni di studenti. Con il suo approccio pratico e coinvolgente, ha saputo trasmettere i valori di legalità e giustizia, rendendo il diritto accessibile e stimolante. Ora, in pensione, porta la sua esperienza e visione come giurato della nostra rassegna.

Gianluca Casciato - vicepresidente regionale di Legambiente ed esperto in diritto ambientale. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni su ambiente e cambiamenti climatici, mostrando un impegno costante nella tutela del territorio e nella sensibilizzazione alle questioni ambientali. Presidente dell’associazione Madrecultura e autore del libro Emergenza cinghiali. Casciato combina competenze giuridiche e sociali, rappresentando un importante contributo per il dialogo tra diritto e cultura artistica.

Manuel Giorgetti - collaboratore notarile e presidente dell'associazione culturale Amici del Toson d’Oro di Vasto, è un promotore appassionato di arte e cultura. Il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico e le sue competenze organizzative lo rendono una presenza autorevole in giuria, capace di unire profondità critica e sensibilità culturale.

Franco Carlucci - tenore originario di Scerni, interprete e figura di spicco nel panorama musicale corale, con una carriera che abbraccia oltre tre decenni di esibizioni in Italia e all’estero. Ha collaborato con importanti maestri come Pasquale Veleno, Hubert Soudant e Roland Böer, esibendosi in prestigiosi teatri e cattedrali, tra cui il Teatro Massimo di Pescara, il Politeama Garibaldi di Palermo e l’Arena di Verona. La sua esperienza spazia dalla partecipazione a opere liriche e cantate sacre, alla direzione artistica e organizzazione di eventi corali e folkloristici. Attualmente, ricopre il ruolo di Presidente e Responsabile Artistico del gruppo folk I Cantori del Golfo e fa parte del Consiglio Direttivo dell’A.R.C.A. come Delegato della provincia di Chieti.

Riccardo Pellegrini - attore e doppiatore abruzzese con una solida carriera tra teatro e televisione. Ha interpretato ruoli di spicco in produzioni teatrali come Non ditelo alle Stelle, che gli è valso il premio come Miglior Attore al Festival Teatramm ’24, e ha recitato in serie italiane come Supersex. Come doppiatore, ha prestato la voce a Yoshi nella produzione britannica di Netflix The Wedding Season. Ha collaborato con registi di prestigio come Franco Mannella, Federica Vicino e Veronica Pace, partecipando a produzioni che spaziano dalla rilettura di classici come Riccardo III e Sogno di una notte di mezza estate a opere contemporanee come Moby Dick, gli ultimi giorni di Achab.

Assunta Di Basilico - psicopedagogista, musicoterapeuta e pluriartista Rai con una carriera straordinaria che abbraccia canto, danza, teatro, poesia e pittura. È presidente dell’Associazione Essere Oltre, che combatte le malattie neurologiche e degenerative. È stata premiata in concorsi nazionali come Sanremo Giovani e ha vinto il primo premio poesia a Il Cenacolo. La sua esperienza come direttore artistico e giudice in eventi come reading poetici, concorsi letterari e manifestazioni artistiche porta un contributo di grande valore al nostro evento.

Rosetta Clissa - impegnata da diversi anni nell’ambito della cultura e dell’arte, scrittrice e artista. Vincitrice di diversi premi nonché presente con racconti e antologie anche a scopo benefico. Pubblicatrice di due sillogi poetiche: “La luce riflessa” con prefazione del Professor Vito Moretti Edizioni tabula fati e “L’ignorante non parla” LFA Publisher Edizioni, prefazione dello scrittore Giovanni D’Alessandro. Cofondatrice dell’Associazione artistico-culturale RUDRA e parte del direttivo dell’Associazione A.C.M di Vasto. Dedica la sua vita alla cultura.

Cinzia Corti - artista di fama internazionale, vincitrice di prestigiosi riconoscimenti come l’Oscar della Creatività (Montecarlo, 2023) e il Leone d’Oro per le Arti Visive (Venezia, 2021). Le sue opere, realizzate con materiali di recupero, fondono sostenibilità e creatività, diventando simboli potenti di trasformazione e rinascita. -Davide Scutece pittore espressionista, le cui opere sono presenti in collezioni private in tutto il mondo. Ha vinto il Premio a Shanghai (Cina, 2010) per l’opera più visualizzata e votata sui social ed è protagonista di mostre internazionali da Belgrado a Berlino, fino a Milano. I suoi murales, realizzati anche a Francoforte, rappresentano un’esplosione di emozione e colore nel cuore delle città.

Giuseppe Colangelo - scultore e docente, con una carriera straordinaria che spazia da mostre internazionali a progetti artistici ed educativi. Le sue opere pubbliche, come il Monumento all’Arma dei Carabinieri a Vasto e la Fontana Seme con Germogli a Lanciano, celebrano la bellezza del territorio e la potenza evocativa della scultura.

Costanzo D’Angelo - fotografo raffinato, maestro nel catturare l’essenza della realtà attraverso l’obiettivo. Le sue fotografie raccontano storie di luoghi e persone, trasmettendo emozioni profonde con uno stile unico. Nel 2020, durante il lockdown, ha realizzato una foto divenuta simbolo di speranza e condivisione, rappresentando il bisogno universale di contatto umano in un momento di distanza.Le sue opere, esposte in mostre nazionali e internazionali, sono un perfetto connubio di tecnica e creatività.

L’ingresso è libero.

Vi aspettiamo numerosi, alla Sala Multimediale del Comune di Cupello (Palazzo Marchione, Corso Giuseppe Mazzini, 1, 66051 Cupello CH ), per condividere un momento di crescita civica e comunitaria.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo mail: gd.zona.vastese@gmail.com

Continuate a seguire i nostri aggiornamenti sui canali social: Instagram: @gd_area_vastese Facebook : Giovani Democratici dell’area vastese