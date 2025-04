Premio letterario 'Città di San Salvo', termini scaduti per la presentazione delle opere

Il 28 marzo 2025 sono scaduti i termini per la partecipazione al bando della XIII edizione del Premio letterario ‘Città di San Salvo’, rivolto agli autori al romanzo d’esordio nel periodo compreso tra l’1/1/2024 e il 28/03/2025.

Svolti i primi passaggi organizzativi preliminari, le giure tecniche e scolastiche del Premio sono già a lavoro con entusiasmo e crescente dedizione.

Istituito nel 2012 dall’allora sindaco Tiziana Magnacca con la collaborazione del Lions Club cittadino, il Premio è diventato un appuntamento culturale di rilievo ritagliandosi un grande spazio a livello cittadino e nazionale.

L’attuale sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e il presidente della Fondazione BCC della Valle del Trigno, Nicola Valentini, hanno espresso grande soddisfazione per quanto è stato proposto anche in questa edizione. La partnership, nata nel 2023, fa sì che si punti sempre di più su questo evento e si tenti, anno dopo anno, di innalzare sempre l’asticella della qualità e accrescere l’attenzione sulla Cultura letteraria.

“Quello della cultura, e di questo premio letterario in particolare - si legge in una nota del Comune -, è un settore che vede il coinvolgimento non solo delle migliori forze di San Salvo ma anche di tutto il territorio circostante. Prova ne è la composizione della giuria tecnica e popolare che va oltre i confini cittadini cosi come la partecipazione delle giurie scolastiche dei vari istituti scolastici”.

Il nuovo direttivo del Premio Letterario Città di San Salvo è composto da: Maria Travaglini, Pasqualino Onofrillo, Marianna Della Penna, Angela Strippoli, Davide Carulli, Anna Santoro, Carla Larcinese, Giuliana Trivilini e Carmen Di Filippantonio.

“Anche in questa edizione del Premio - afferma la presidente Maria Travaglini - la partecipazione delle case editrici è stata alta. Alcune hanno partecipato con più opere e, tra gli autori, figurano molti giovani a dimostrazione di quanto importante sia la cultura della lettura”.

Ora inizia la fase della lettura e della valutazione dei testi e delle opere in concorso da parte della giuria tecnica, della giuria popolare e delle giurie delle scuole partecipanti al concorso nella sezione due, riservata alla Letteratura giovanile.