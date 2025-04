“Scienza Aperta e Cittadinanza Digitale - Per un futuro partecipativo e consapevole", incontro con Mariarita De Luca

Venerdì 11 aprile, alle ore 17, presso l’Auditorium della sede Unitre di Vasto, in Via Maddalena 86, si terrà il seminario “Scienza Aperta e Cittadinanza Digitale - Per un futuro partecipativo e consapevole” tenuto dalla Relatrice Mariarita de Luca.

L’Open Science (Scienza Aperta) è un movimento culturale teso a rendere aperto ogni passo della ricerca scientifica. Con questo termine si intende anche la diffusione dei dati raccolti e dei risultati delle ricerche scientifiche in modo che siano accessibili a ogni livello di studio, dai semplici cittadini o scienziati amatoriali fino ai professionisti del settore. La Cittadinanza Digitale è l’insieme dei diritti e dei doveri che riguardano l’utilizzo delle tecnologie digitali. Si tratta di un’evoluzione della cittadinanza tradizionale, che si adatta a un mondo sempre più tecnologico.

Mariarita de Luca, nata a Vasto, bioingegnere di formazione, ha conseguito il Dottorato in Ingegneria Matematica presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano sviluppando e studiando modelli matematici applicati a problemi biologici. Negli anni successivi si è dedicata ad attività di ricerca nell’ambito delle grandi deformazioni di smart materials. Oltre all'esperienza di ricerca, ha sviluppato competenze nella gestione dei dati della ricerca e da luglio 2023 lavora come Tecnologo di Ricerca presso l'Area Science Park di Trieste nel Laboratorio di Data Engineering dell’Istituto di Ricerca e Innovazione Tecnologica - RIT nell'ambito di un’infrastruttura digitale per le nanoscienze e le nanotecnologie.