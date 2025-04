Consapevolezza del 'Made in Italy', l'incontro a Palazzo d'Avalos a Vasto

“La presenza dei sindaci in fascia tricolore, con la loro dignità silenziosa e quotidiana, è la migliore testimonianza dell’interesse dei territori abruzzesi per questa Giornata della Consapevolezza del Made in Italy. Una occasione di confronto sulle opportunità di crescita e internazionalizzazione per le imprese abruzzesi, con particolare attenzione alle politiche di sostegno al Made in Italy. E’ una visione strategica di paese che deve spingere le imprese italiane a capire come vincere le sfide della competitività”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel prendere la parola ai lavori della Giornata nazionale del Made in Italy ospitata a Vasto a Palazzo d’Avalos promossa dall'Assessorato regionale allo Sviluppo economico in sinergia con il Polo d'Innovazione del Made in Italy.

“E’ indubbia la riconoscibilità nel mondo del Made in Italy che è diventato il miglior ambasciatore della produzione italiana nei diversi settori – ha aggiunto l’assessore – aprendoci ai mercati stranieri. Un’azione che deve essere sostenuta da un’azione collettiva nella consapevolezza che il Made in Italy è soprattutto il risultato di un territorio. E sono proprio i sindaci i più prossimi ai territori, alla loro storia e alla loro bellezza. A quel genius loci che rappresenta lo spirito più intimo dei luoghi nella capacità di coniugare con le imprese la tradizione con l’innovazione, sapendole tradurre nei parametri della sostenibilità, dei codici etici e di tracciabilità dei nostri prodotti”.

Diversi prodotti riconoscibili nell’automotive, nella moda, nell’agroalimentare e nelle tecnologie che contribuiscono all’export per garantire il benessere delle aziende e delle famiglie dei lavoratori. L’assessore ha infine ricordato che la Regione Abruzzo sta facendo la sua parte con i 58 milioni di euro a disposizione per le imprese nell’ambito dei fondi PR FESR Abruzzo 2021-2027 a sostegno dei processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico e a sostegno di progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori, oltre ai 4 milioni per bandi riservati al welfare aziendale e al commercio ambulante.

I lavori sono stati aperti dal saluto di benvenuto del sindaco di Vasto nonché presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna cui hanno fatto seguito l’intervento di Angelo D’Ottavio, presidente del Polo d’Innovazione del Made in Italy.