“Fenomeno Sebon”, calca all’apertura del botteghino per gli spettacoli del Gruppo Amici del Sorriso dal 3 al 30 maggio

Andrà in scena dal 3 al 30 maggio “Antica sartoria Sebon” del gruppo teatrale “Gli Amici del Sorriso” con diversi spettacoli in più giorni, presso il Centro culturale Aldo Moro di San Salvo.

In città molto conosciuto e apprezzato, oltre al protagonista Felice Tomeo, il cast della compagnia che ha regalato nel tempo sceneggiature di livello in vernacolo locale; queste commedie dialettali hanno saputo regalare momenti di spensieratezza e tante risate; evidentemente di questi tempi in particolare le persone hanno bisogno di questo, momenti di distensione e sano divertimento.

Infatti, all’apertura del botteghino (ieri 17 aprile), si è creata una calca in via Roma, espressione dell’attesa, termometro del “fenomeno Sebon”, indice del successo dell’ intero gruppo degli Amici del Sorriso.