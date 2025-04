Tutto pronto per il 14° Torneo di Pasqua 'Abruzzo Cup'

Al via il 18 aprile il Torneo di Calcio Giovanile Abruzzo Cup.

La kermesse è fissata per il 14° anno consecutivo sulla splendida costa adriatica. San Salvo sarà una delle città coinvolte insieme a Vasto, Cupello e Casalbordino.

Un evento che vede ogni anno protagoniste tutte le regioni italiane, creando nella bella terra d'Abruzzo un’atmosfera fantastica ed un'emozione unica per dirigenti, allenatori, accompagnatori e giovani atleti con giornate di grande calcio e piacevole vacanza.

Il Torneo si svolgerà dal 18 al 20 aprile. Il Comune di San Salvo ha concesso il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo dello Stadio Vito Tomeo.

"Gli eventi sportivi destagionalizzati rappresentano un’opportunità fondamentale per il nostro territorio, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche turistico ed economico” sottolinea il consigliere delegato allo Sport Roberto Rossi. “Organizzare o ospitare manifestazioni al di fuori dell’alta stagione consente di valorizzare le nostre strutture in modo continuativo, sostenere le attività locali e promuovere un modello di turismo sostenibile e distribuito durante tutto l’anno. Il nostro impegno va in questa direzione: sostenere lo sport come leva strategica per la crescita del territorio".