Casalbordino, una Pasqua triste segnata dal lutto e dal dolore

Si dice che quando muore una persona buona il cielo piange, che la pioggia le accompagna nell’ultimo viaggio e sono le lacrime del Cielo che cadono. Le previsioni meteo, alcuni giorni fa, prevedevano possibili forti piogge. Tanta parte d’Italia in queste ore è alle prese con alluvioni e piogge torrenziali. Qui, invece, non è scesa una goccia. Non ci sono più neanche lacrime, tante, troppe, in questi anni sono state versate. Anche in Cielo, forse, non ce ne sono più.

Casalbordino in giorni di festività religiosa piange persone amate e benvolute, che sono entrate nel cuore di tutti, straordinarie. Ancora una volta. Mai si potrà dimenticare il dicembre 2020 quando, in poche settimane, la comunità ha pianto l’amato vicesindaco Luigi Di Cocco e tre lavoratori, tre operai, morti nell’esplosione alla Esplodenti Sabino. L’anno dopo, a poche ore ormai dal Natale, ci ha lasciato improvvisamente Gionata Coladonato, lo storico tipografo del paese. E tante tragedie, madri giovanissime strappate alla vita dalla malattia e ragazzi morti in incidenti stradali.

In una comunità distrutta dal dolore, sotto shock, per la tragedia che ha strappato agli affetti più cari la giovanissima Ludovica Piscicelli, ieri sera è giunta la notizia di una nuova tragedia: l’incidente in località "Bosco Piana della Noce” a Villalfonsina in cui è morto Vittorio Moretta. Meccanico in pensione da alcuni anni, tenace e straordinario lavoratore, una persona buona e dal sorriso che entrava nel cuore. La sua officina è stata, per decenni, luogo di altissima professionalità. E, allo stesso tempo, di grande umanità. Disponibile con tutti, generoso, dal cuore grande. Tanti ricordi, miliardi di momenti, ricordare in poche righe Vittorio appare impossibile. E anche se intorno a noi il cielo continua ad ostinarsi a rimanere uguale, caldo e sole avvolgerci, piomba il freddo, scendono lacrime come pioggia copiosa, si rabbuia l’orizzonte. E di fronte ad uno schermo nero, anche di una pagina bianca dell’editor, la tastiera diventa pesante, ogni tasto premuto un macigno.

«La Comunità tutta si stringe intorno alla Famiglia del nostro Concittadino Vittorio Moretta esprimendo profondo cordoglio per sua la tragica morte avvenuta ieri pomeriggio durante il lavoro sui campi nella limitrofa Villalfonsina» ha dichiarato il sindaco Filippo Marinucci.

Nei giorni del “Triduo Pasquale” la Chiesa non celebra messe, il Rito delle esequie si terrà domattina alle ore 10 nella Basilica della Madonna dei Miracoli alle ore 10 partendo anticipatamente dall’abitazione in via Osimo 98.