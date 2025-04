Si terrà come da tradizione venerdi 25 aprile la fiera degli ambulanti a San Salvo, in occasione delle imminenti festività patronali di San Vitale.

Circa 200 gli ambulanti commerciali su area pubblica che parteciperanno all'evento fieristico che è stato confermato anche dopo la proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

Le bancarelle saranno dislocate in viale Alcide De Gasperi, piazza Alcide De Gasperi, via Verdi, via Francesco Paolo Tosti, via Puccini e via De Titta.