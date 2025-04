A Perth lâ€™ultimo saluto a Ludovica Piscicelli

Il mare, l’immensa distesa delle onde a cui affidare sogni, cuori, i pensieri più profondi dell’anima. Quel mare ponte tra sponde lontane, che unisce e allo stesso tempo separa. È l’immagine che sta accompagnando il dolore per la tragica morte di Ludovica Piscicelli. Tantissimi sono i ricordi che le amiche stanno condividendo su facebook, storie di momenti belli ed indimenticabili che le onde accompagnano nell’eco dolce di una ragazza speciale.

Sono passate due settimane da quando il terribile incidente stradale ha spezzato la giovanissima vita di Ludovica a Perth. Lunedì prossimo, 5 maggio, nella lontana Australia si terranno i suoi funerali. Sarà giorno di lutto cittadino a Casalbordino.

Si terrà nella Basilica Madonna dei Miracoli una messa in suffragio di Ludovica in una data che non è ancora possibile definire. «Grati per la grande partecipazione, le parole di conforto e l’affetto dimostrato in questo momento di dolore – scrive la famiglia sul manifesto funebre – ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno voluto esserci vicini».