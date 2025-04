"Adventuring Mari e Monti", evento rinviato

L'evento Adventuring Mari & Monti, in programma dal 25 al 27 aprile e patrocinato dal Comune di San Salvo, è stato rinviato a data da destinarsi.

In rispetto per la scomparsa di Papa Francesco e in seguito al lutto nazionale di 5 giorni proclamato dal Consiglio dei Ministri, di concerto con le amministrazioni pubbliche locali, abbiamo deciso di rinviare l’evento Adventuring Mare & Monti a data da destinarsi.



Questo evento, che ogni anno celebra l’avventura e la passione per le due ruote nei nostri meravigliosi territori, ma anche la gioia dello stare insieme, riteniamo non potrebbe svolgersi con lo spirito giusto in un momento così delicato.



Crediamo che fermarsi oggi sia un gesto di rispetto, prima ancora che una scelta organizzativa.



Come già tempestivamente comunicato a ciascun iscritto, a brevissimo seguiranno le nuove date e le modalità per ricevere o il rimborso della quota d’iscrizione, o la riconferma dell’iscrizione.



Grazie per la comprensione.