Nel ricordo di Davide Bucci

Per i 50 anni che Davide Bucci avrebbe compiuto nella giornata di oggi, 26 aprile 2025, sarà celebrata, nella Chiesa di San Nicola Vescovo a San Salvo, una Santa Messa alle ore 18.30 da S.E Mons Mauro Lalli.

Tutti gli ‘invitati’ a questa festa di affetto in ricordo di Davide porteranno come dono un bene di prima necessità per i poveri (anche solo un pacco di pasta o di biscotti, un dentifricio o un detersivo, una scatola di tonno o una bottiglia di olio); sarà un dono alla vita per continuare a cantare di lui tutti insieme: un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.

Al termine della celebrazione - dicono gli amici -, ci ritroveremo al Caffè Roma per brindare alla sua memoria e condividere un momento di ricordo, sorrisi e amicizia.

Buon compleanno Davide!