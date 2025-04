In tanti alla tradizionale Fiera in onore di San Vitale

Una tradizione popolare e di spicco a San Salvo è sicuramente la tradizionale Fiera del 25 aprile in onore del Patrono della città, San Vitale Martire, che richiama visitatori non solo sansalvesi ma provenienti anche dai paesi limitrofi.

Sono 200 gli ambulanti presenti in area pubblica dislocati per le strade della zona 167 per dare avvio ai festeggiamenti patronali dei giorni 27 e 28 aprile confermati dal Comitato Feste 2025.

“Non vogliamo perdere questa tradizione della nostra cultura popolare sansalvese”, ha commentato l'assessore con delega al Commercio Carla Esposito.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni