Festa della Liberazione, la riflessione di Lucio Basso Ritucci

Rilanciamo una riflessione del 2021 di Lucio Basso Ritucci, ex assessore DC ai Servizi Sociali e alle Politiche giovanili del Comune di Vasto, sulla Festa della Liberazione.



25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE

Libertà : una parola che racchiude in sé una realtà necessaria per la persona e per un popolo, come la festa nazionale ci ricorda.

E’ sempre indispensabile declinare questa parola in tutti i suoi “casi” personali e sociali.

Voglio ricordare il 25 aprile con la poesia intitolata “libertà”. Versi tra i più celebrati di Paul Eluard, poeta surrealista “rivoluzionario” francese, nato nel 1895 e morto nel 1952.



Libertà

Sui miei quaderni di scolaro / sul banco e sugli alberi / sulla sabbia e sulla neve / scrivo il tuo nome / su tutte le pagine lette / su tutte le pagine bianche / pietra sangue o cenere / scrivo il tuo nome. / E per il potere di una parola / ricomincio la mia vita. / Sono nato per conoscerti / per darti un nome / Libertà.



Lucio Basso Ritucci





2025