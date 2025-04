“Artigian Gusto”, appuntamento a San Salvo Marina

San Salvo Marina si prepara ad accogliere “Artigian Gusto”, l’evento che animerà Piazza Cristoforo Colombo dal 1° al 4 maggio con una festa dedicata ai sapori, alle tradizioni e al divertimento per tutte le età.

"Per quattro giorni - si legge in una nota diramata da palazzo di città -, cittadini e turisti potranno immergersi in un’atmosfera festosa, grazie a un ricco percorso enogastronomico con prodotti tipici provenienti da ogni regione d’Italia e un’area speciale riservata al mercatino dell’antiquariato.

Non mancheranno le occasioni di svago: attrazioni per grandi e piccini, animazione per bambini con mascotte, trucca bimbi, sculture di palloncini e baby dance. Ogni sera, inoltre, musica dal vivo accompagnerà le serate all’insegna del buonumore e della condivisione".

Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, ha dichiarato: “Artigian Gusto è un evento che valorizza le eccellenze territoriali e italiane e arricchisce l’offerta turistica di San Salvo Marina. Iniziative come questa rappresentano un’opportunità per vivere il territorio promuovendo cultura, sapori e relazioni sociali.”

L’assessore al Commercio, Carla Esposito, aggiunge: “Abbiamo fortemente voluto questo evento per sostenere il commercio locale e offrire un’occasione concreta di visibilità agli artigiani e produttori italiani. Saranno quattro giorni intensi, all’insegna della qualità e dell’accoglienza, che coinvolgeranno l’intera comunità.”