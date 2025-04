Benedetto e Grassi al Raduno territoriale Under 15 LND Area Centro Sud

Belle soddisfazioni per i giovani giocatori Thomas Benedetto e Michele Grassi e per i rispettivi club di appartenenza, Bacigalupo Vasto Marina e Virtus Vasto.

I due ragazzi, classe 2010, attaccante il primo della squadra Giovanissimi Under 15 allenata da Giancarlo Rapino e centrocampista il secondo a disposizione del team di mister Paolo Acquarola, sono stati convocati per prendere parte al raduno per la Rappresentativa Sperimentale Under 15 Secondo Semestre – Area territoriale Centro/Sud.

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile, si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Benedetto e Grassi faranno parte del gruppo di 44 giocatori chiamati a questo raduno, nell’ambito della attività sperimentali per il monitoraggio di calciatori nati tra i mesi di luglio e dicembre del 2010 in questo caso.

A guidarli saranno i tecnici nazionali Giuliano Giannichedda, Gabriele Peccati, Marco Canestro e Fabian Valtolina.

da vasport.it