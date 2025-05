Referendum, Landini (Cgil) a San Salvo

Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, sarà in Abruzzo e Molise nell'ambito della mobilitazione "La libertà è partecipazione" promossa dal sindacato in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno prossimi.

Martedì 6 maggio Landini sarà a Pescara: alle ore 9:30 per l'assemblea Luxottica e alle ore 11:00 nella Sala consiliare del Comune (iniziativa pubblica). Nel pomeriggio dello stesso giorno il segretario sarà a San Salvo: alle 16:30 per l'assemblea Pilkington e alle ore 18:00 in piazza Papa Giovanni XXIII, per un incontro con la cittadinanza (in caso di pioggia Palazzetto dello sport via F. Magellano, San Salvo Marina)

Mercoledì 7 maggio, invece, Landini sarà a Campobasso: alle ore 9:00 incontro con lavoratori e studenti all’Università del Molise presso l'aula Modigliani della Facoltà di Economia e alle 11:00 incontro con la cittadinanza in piazza Vittorio Emanuele II (antistante il Municipio).