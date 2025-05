Calcio e solidarietà con "Segniamo e Doniamo per l'Airc"

Ha preso il via, al Campo San Paolo di Vasto, l’ottava edizione del

torneo interscolastico “Segniamo e Doniamo per l’Airc“, che vede coinvolte squadre scolastiche miste formate da alunni, docenti, genitori e personale Ata.

La fase eliminatoria del Girone A, previsto per le scuole secondarie di

primo grado, ha visto protagoniste le squadre dell’Omnicomprensivo “Mattioli d’Acquisto” di San Salvo, del Comprensivo “Spataro Paolucci” di Vasto e del Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto. Sul sintetico vastese gli spettatori presenti hanno potuto assistere alla competizione sportiva delle squadre che hanno dato vita ad un ottimo gioco.

Le gare disputate hanno decretato le due finaliste del girone, con il Comprensivo “Spataro Paolucci” risultata prima e protagonista degli incontri grazie a due nette vittorie ottenute con ottime prestazioni di tutti gli atleti disposti in campo e che ha avuto la meglio sulle altre due in gara che hanno espresso, comunque, un buon gioco.

Grande agonismo nella gara tra il Comprensivo “G. Rossetti” e il “Mattioli d’Acquisto” di San Salvo, che alla fine del tempo supplementare, sotto

la direzione arbitrale di José Ramundo del CSI, inchiodati sul risultato di parità, hanno dovuto ricorrere ai calci di rigore per decretare la squadra seconda finalista. Grazie ad una strepitosa prestazione del portiere sansalvese Patrizio Manes, con il risultato finale di 5 a 3, il “Mattioli D’Acquisto” di San Salvo ha conquistato la finale calcistica. Da segnalare oltre l’impegno del collettivo degli alunni, ben disposti in campo dall’allenatore Marco Acquarola, l’ottima prestazione dei docenti Alessio Fanaro, Giovani Di Lena, Silvio Cupaiolo per i sansalvesi e di Roberto Laccetti per la squadra vastese “G. Rossetti”, che insieme a tutti gli alunni, gli altri docenti e i genitori, hanno ben figurato e combattuto alla pari con la squadra sansalvese.

Il 5 maggio 2025 inizia il Girone B, previsto per le scuole secondarie di secondo grado. Il primo incontro vedrà impegnate allo stadio comunale di Atessa la squadra dell’Omnicomprensivo “Ciampoli Spaventa” di Atessa e del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano. Il ritorno è previsto presso il sintetico comunale “Di Meco” di Lanciano il 13 maggio.

Sul versante vastese il 7 maggio, sul sintetico San Paolo, le scuole che si contenderanno la finale sono l’IIS “E. Mattei” di Vasto e la squadra dell’Omnicomprensivo “Mattioli d’Acquisto” di San Salvo. Il ritorno è previsto il 16 maggio sul sintetico “Tomeo” di San Salvo.

Il torneo scolastico, che coniuga pratica dello sport alla solidarietà è patrocinato dai Comuni di San Salvo, Vasto, Atessa e Lanciano ed ha come scuola organizzatrice e capofila il “Mattioli d’Acquisto” di San Salvo.

Ideato e coordinato dal docente di scienze prof. Nicandro Gambuto, il progetto interscolastico ha come finalità primaria una raccolta fondi volontaria in ciascun istituto scolastico da destinare all’Airc-Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, delegazione Abruzzo e Molise, diretta dalla dott.ssa Maria Francesca De Cecco, per supportare la ricerca oncologica.

Cresce in tutto il territorio l’attesa per le finali del torneo di calcio che si disputeranno martedì 27 maggio, a partire dalle ore 9, allo Stadio Aragona di Vasto (con ingresso libero), con la festa delle scuole sugli spalti per l’Airc e per le squadre che risulteranno vincitrici di questa ottava edizione del torneo.