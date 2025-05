Come annunciato nei giorni scorsi dal parroco e rettore del Santuario, don Angelo Di Prinzio, questa sera alle ore 18.30, ci sarà la celebrazione della Santa Messa nel corso della Novena in onore del Beato Angelo da Furci, a cui seguirà l'Adorazione Eucaristica ianimata dalla comunità Figlia di Sion in preparazione della festa liturgica di sabato 17 maggio ricordando i Miracoli del Beato Angelo.

“Viviamo con fede, gioia e devozione questo appuntamento di immensa grazia” ha commentato don Angelo.