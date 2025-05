'Noi per conoscerci - Giornata AssoVasto', sabato l'appuntamento

“Noi per conoscerci - Giornata AssoVasto” aprirà i battenti sabato 17 maggio presso l’Hotel Perrozzi di Vasto Marina.



"Anche quest’anno - si legge in una nota di AssoVasto, il sodalizio che raggruppa diverse aziende del territorio, promotore di questo appuntamento - siamo riusciti a coniugare momenti di confronto con le Istituzioni e con tutti i protagonisti del territorio al fine di dare un segnale di fiducia sulla crescita del nostro comprensorio. Non a caso questa sarà la prima edizione che - con grande soddisfazione da parte degli organizzatori - sarà onorata della presenza di aziende anche del vicino Molise.

La proiezione e la visione su cui siamo convinti di voler investire - sensibilizzando anche le istituzioni presenti - sarà proprio l’asse Termoli, Vasto-San Salvo, Val di Sangro.

Sono programmate, inoltre, due sessioni tematiche di grande interesse".