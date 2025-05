'Resistere a Mafiopoli', Giovanni Impastato presenta il suo libro a San Salvo

Appuntamento a San Salvo, nell'ambito del programma “Il Maggio dei Libri”, per la presentazione di “Resistere a Mafiopoli”, di cui autore Giovanni Impastato, fratello di Peppino ucciso a Cinisi il 9 maggio 78.

L'incontro si terrà nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, dalle ore 18, nella Biblioteca comunale “Felicia Bartolotta e Peppino Impastato” al Centro culturale ‘Aldo Moro’.

Il libro racconta la storia della famiglia Impastato e di come Giovanni è riuscito "a resistere contro lo strapotere della mafia - si legge nella presentazione dell'editore -, portando avanti con la madre Felicia un'eredità dal valore inestimabile.

“Resistere a Mafiopoli” è l’unica intervista a Giovanni Impastato che è divenuta un libro, in cui il fratello di Peppino Impastato – ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978 – risponde alle domande e alle richieste di approfondimento del giornalista Franco Vassia. Dopo la prima edizione del 2009 (Stampa Alternativa), il libro viene rieditato a distanza di quasi quindici anni con una nota di aggiornamento, in cui vengono evidenziate le ulteriori battaglie vinte negli anni seguenti a quella prima pubblicazione, e sottolineato come il rapporto tra la famiglia Impastato e Cinisi, la Mafiopoli del titolo, sia cambiato grazie all’inarrestabile impegno di Casa Memoria e alla risposta di una società civile mossa da nuove sensibilità. A partire dalla loro infanzia e arrivando ai giorni nostri, Giovanni Impastato tesse un racconto di famiglia che è al contempo un’analisi della storia, politica e civile, del nostro Paese".

Foto da www.shmag.it