Benemerenze LND, riconoscimento a Sante D'Alberto

C’è il nome di Sante D’Alberto nell’elenco dei dirigenti sportivi abruzzesi ai quali la Commissione Premi e Benemerenze della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, conferirà le Benemerenze per la stagione calcistica 2024/2025.

Per D’Alberto riconoscimento per i 20 anni di attività di dirigente di società con il G.S. Montalfano, club gialloverde che in questa annata sportiva si è distinto nel Campionato di Seconda Categoria girone B disputando, da neopromossa, i play off.

La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 17 maggio, alle ore 11, all’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici a Roma.

Per l’Abruzzo Benemerenze verranno conferite all’Asd Sambuceto Calcio per i 50 anni di attività e, oltre a D’Alberto, sempre per i 20 anni di attività, a Franco De Meis (Capistrello), Giuseppe Di Ventura (Insula Falchi) e Antonio Tafuri (Elice).

Benemerenze, inoltre, ai dirigenti federali (20 anni di attività) Concezio Memmo, presidente Comitato Regionale Abruzzo LND e Bruno Pompei, collaboratore del Comitato.