Notte Europea e Giornata Internazionale dei Musei, appuntamenti a Palazzo d'Avalos

Ogni anno nel mese di maggio si tiene la Notte Europea dei Musei, l'appuntamento promosso dal Ministero della Cultura per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea.

La manifestazione è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM. Dal 2005 coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa e si svolge il sabato sera più vicino all’International Museum Day (ICOM) del 18 maggio, a cui si connette anche dal punto di vista concettuale.

Per l’occasione sabato 17 maggio i Musei Civici di Palazzo d’Avalos a Vasto rimarranno eccezionalmente aperti dalle 21.00 alle 24.00 alla tariffa promozionale di 1 € con visite guidate gratuite, alle 21.30 al Museo Archeologico e alle 22.30 in Pinacoteca. Domenica 18 maggio la manifestazione prosegue con un laboratorio alle 17.00 per bambini e ragazzi nel Giardino Napoletano.

Programma:

sabato 17 maggio dalle 21.00 alle 24.00 apertura straordinaria del Musei Civici alla tariffa di 1 €

ore 21.30 Museo Archeologico visita “Dai Frentani ai Romani, dalle necropoli del territorio allo sviluppo del municipio di Histonium”;

ore 22.30 “Immagini di Vasto e del mondo nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos”;

domenica 18 maggio ore 17.00 “Palizzi en plein air”, laboratorio di pittura per bambini e ragazzi nel Giardino Napoletano.

Attività gratuite.

Per info e prenotazioni:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto

Tel 0873 -367773 (in orario di apertura dei musei) cell 334-3407240