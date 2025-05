Virtus Cupello, Peppino Di Francesco resta l'allenatore

Inizia a gettare le basi per la prossima stagione calcistica la Virtus Cupello.

Ad annunciare un primo significativo passaggio è il presidente del club rossoblù Angelo Pollutri: “Sarà ancora Peppino Di Francesco a guidare la Virtus Cupello”.

Il gruppo dirigente – evidenzia – lo ha chiesto al tecnico locale dopo averlo ringraziato per gli obiettivi colti nel campionato, brillante settimo posto finale in classifica con valorizzazione di diversi giovani di Cupello e del territorio e Premio Disciplina conquistato per il secondo anno di fila.

“Si parte da subito – sottolinea Pollutri – nell’intento di di confermare i risultati ottenuti e, perché no, migliorare e ottenere qualche cosa in più. Il quadro dirigente, coeso ed entusiasta, è già al lavoro per l’allestimento della rosa e degli organici tecnici“.