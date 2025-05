Miglioramento energetico di tre strutture sportive comunali di San Salvo, presentato il progetto

San Salvo punta sulla sostenibilità: presentato progetto per il miglioramento energetico di tre strutture sportive comunali.

Il Comune di San Salvo ha partecipato al Bando “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con l’obiettivo di ottenere finanziamenti destinati a interventi di efficientamento energetico su tre importanti strutture sportive del territorio: il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, la palestra comunale di Via Verdi e il bocciodromo comunale.

«Abbiamo aderito all’Avviso CSD-1.025 indetto dal MASE – dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis – per favorire l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, ridurre i consumi e contribuire attivamente alla transizione ecologica. Il progetto prevede una serie di interventi di riqualificazione, tra cui l’installazione di pannelli fotovoltaici, il miglioramento dell’isolamento termico e l’adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo».

De Nicolis sottolinea inoltre: «Abbiamo deciso di ripresentare la nostra candidatura anche quest’anno, con l’obiettivo di ottenere le risorse necessarie per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina, l’efficientamento del nostro Bocciodromo comunale e della Palestra di Via Verdi, la più grande del territorio, punto di riferimento per numerose attività e manifestazioni sportive. Questi finanziamenti rappresentano per noi un’opportunità fondamentale – conclude il sindaco – per rendere le nostre strutture sportive più moderne, sostenibili, confortevoli e accessibili. Vogliamo garantire ai cittadini spazi più efficienti dal punto di vista energetico, con un impatto positivo sia sull’ambiente che sui costi di gestione, investendo concretamente nel futuro della nostra comunità».