Folgore Delfino Curi Pescara-San Salvo, ultimo atto per la salvezza in Eccellenza

Una partita senza appello: sfida da dentro o fuori quella in programma domenica 18 maggio, con fischio d’inizio alle ore 16,30 al Campo San Marco di Pescara, tra Folgore Delfino Curi Pescara e San Salvo.

Ultimo atto per la salvezza nel Campionato abruzzese di Eccellenza: due risultati favorevoli su tre a disposizione dei padroni di casa di mister Adolfo Cichella, la vittoria o il pari (in questo secondo caso oltre il 90° dopo i tempi supplementari), un solo obiettivo per evitare la discesa in Promozione al contrario per i biancazzurri di mister Gianpietro Precali che dovranno imporsi, al 90° o al 120°.

Posta in palio rilevantissima in un confronto al quale le due squadre arrivano dopo aver fallito l’obiettivo nelle rispettive sfide della scorsa domenica: i pescaresi battuti dalla Pro Vasto ai supplementari, stessa storia per i sansalvesi che non ce l’hanno fatta a prevalere sul Lanciano FC al Guido Biondi.

In casa San Salvo Precali dovrà fare i conti con le sicure assenze di Borgognone, infortunato, e Scarimbolo, squalificato dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa a Lanciano. Probabile il rilancio di Sannino sulla corsia destra difensiva. Per il resto scelte confermare con capitan Cattafesta tra i pali, Sannino appunto con Cardinale, Priori e Quaresima nel quartetto difensivo; Colitto, Papagni e Tafili a centrocampo e Budano e Achik a sostegno di Polisena in attacco.

A Pescara ci saranno trecento tifosi sansalvesi a sostenere i propri beniamini in questa ultima e decisiva partita.

Nella foto in galleria i tifosi sansalvesi a Lanciano (da Valerio Caprino – Calcio & Fototifo Dilettanti)