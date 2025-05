Consulenza familiare, a Vasto l'appuntamento "Un the per te" con il Centro 'Armonia'

In occasione della Giornata Nazionale della Consulenza Familiare, istituita dall’AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari), si terrà a Vasto l'evento “Un the per te”, in programma sabato 24 maggio, dalle ore 16:30 nella Sala Mattioli.

L’incontro, promosso dal Centro di Consulenza alla Persona “Armonia” di Vasto con il patrocinio del Comune, è un’occasione aperta a tutti per scoprire cosa sia la consulenza familiare e quale contributo possa offrire nel cambiamento, nella difficoltà o nella crescita relazionale.

“Condivideremo - spiega Chiara Vinciguerra, presidente del Centro ”Armonia" (nella foto) - un momento semplice e accogliente davanti a una tazza di the, per promuovere la cultura dell’incontro, dell’autenticità e della relazione, oltre a presentare le attività di aiuto pratico e solidarietà".