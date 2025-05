"Diritti... in strada, per ascoltare la voce dei bambini", appuntamento a San Salvo

Il Comune di San Salvo, tramite l'impegno dell'Assessorato alle Politiche Sociali, ha aderito a “Diritti in Comune”, l’iniziativa annuale di sensibilizzazione promossa da UNICEF Italia, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), e realizzata nell’ambito delle attività del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti per ricordare la ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta il 27 maggio del 1991.

Giovedì 22 maggio, grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”, è in programma in centro, dalle ore 8,30, “Diritti… in strada”.

All’evento hanno contribuito l’Associazione Sociale e Culturale Senegalese di San Salvo, CAS Villaggio Cirulli, cooperativa Mea, Centri Anziani del Comune di San Salvo, Asilo Nido Comunale Bambi.

“Tramite questa iniziativa - si legge in una nota - l’amministrazione comunale e la scuola vogliono mobilitarsi, comunicare e ribadire con forza l’importanza di mettere tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti al centro delle decisioni, delle politiche e dei programmi. Il titolo di questa edizione: “Le politiche comunali danno voce ai bambini e agli adolescenti”, vuole porre l’accento sul tema dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle scelte che li riguardano, come stabilito dall’articolo 12 della Convenzione ONU”.