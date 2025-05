'Concerto dedicato a Maria Santissima', protagonista la Corale Città di San Salvo

Bellissimo e coinvolgente il “Concerto dedicato a Maria Santissima” presso la Chiesa di San Nicola Vescovo a San Salvo.

L’esperto maestro Angelo Tristani ha diretto la Corale Città di San Salvo, nell’esecuzione perfetta di alcuni brani lirici classici polifonici.

I presenti hanno ascoltato:

Stelutis alpinis a 7 voci divise in 2 cori

Ave Maria di Gounod – Bach

The sound of silence a 4 voci

Medley Beatles elaborato dal maestro Tristani

Nessun dorma

Hallelujah di Handel

Signore delle cime

La Vergine degli angeli

Miserere Selecchy.

All’evento musicale ha partecipato, portando i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis, la consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini, he si è complimentata a fine esibizione con i componenti della Corale e con il maestro per aver deliziato i presenti per più di un’ora con la loro musica e le loro voci e ha sottolineato l’importanza della musica come parte integrante della Cultura grazie alle sue dimensioni emotive, cognitive e sociali.